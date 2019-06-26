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Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госсовета предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также сократить число регионов в России за счет их укрупнения — с 85 до 40. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Много 85 [регионов], 40 губерний по пять миллионов — легче управлять», — сказал Жириновский.

По его словам, разделения на область и город «нет нигде в мире», поэтому нужно объединить Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москву — с Московской областью и так далее.

В качестве примера абсурдности такого разделения Жириновский привел Москву и Подмосковье, которые, по его словам, и так уже один регион, так как москвичи отдыхают в области, а жители области работают в Москве.

«Но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать... Как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых, с областью объединить», — сказал Жириновский на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог.

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По словам Жириновского, тема укрупнения регионов напрямую связана с развитием автомобильных дорог. «Как строить дорогу, если кончается субъект через сто километров и там другой субъект, другой бюджет?» — риторически поинтересовался Жириновский.

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Теги: Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва, Владимир Жириновский
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