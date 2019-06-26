В Свердловской области оштрафовали автора гомофобного комментария

Сысертский районный суд в Свердловской области оштрафовал на 5 тыс. руб. автора гомофобного комментария в соцсети. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель суда.

По ее словам, дело рассматривали по статье «Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства» КоАП. Мужчина прокомментировал видеоролик в соцсети. Лингвистическая экспертиза признала его сообщение гомофобным.

Юрист ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина сообщала Ura.ru, что это первое подобное решение в регионе. Она добавляла, что мужчина оставил комментарий под постом в соцсети, посвященном конкурсу толерантности в одной из школ Екатеринбурга.

Весной 2018 года правоохранительные органы возбудили дело против жительницы Барнаула Марии Мотузной из-за мемов в соцсети «ВКонтакте». Ее обвинили в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и в возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). В январе Следственный комитет закрыл дело, а затем прокуратура прислала Мотузной письмо с извинениями. Однако в середине мая россиянка подала иск к государству о компенсации морального вреда на 1 млн руб.