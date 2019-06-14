В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Следствие считает, что в июле 2017 года глава ЗАГСа по просьбе своей знакомой зарегистрировала ее брак с мужчиной, который в этот момент находился без сознания в больнице Новокузнецка с огнестрельным ранением. Более того, на следующий день после женитьбы мужчина умер.

Таким образом женщина, незаконно став супругой, получила имущественные и нематериальные права и блага. Впоследствии при рассмотрения уголовного дела о смерти мужчины по неосторожности женщина потребовала компенсации морального вреда и получила 100 тыс. руб.

В прокуратуре сообщили, что женщине предъявлены обвинения, дело направлено в суд.