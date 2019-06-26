В ЦИК предположили наличие махинаций с очередями в избиркомы Петербурга

В ЦИК предположили наличие махинаций с очередями в избиркомы Петербурга

Видеозаписи с очередями в избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) Санкт-Петербурга могут быть постановочными. Об этом заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, передает «Интерфакс».

«Мне вчера со всех участков прислали фото и видеоотчет. Часть увиденного вызывает ощущение, что это постановочные вещи», — сказал он.

Для выяснения всех обстоятельств замглавы ЦИК намерен обратиться к правоохранительным органам. По словам Булаева, ЦИК отслеживает в соцсетях, в том числе в Telegram-каналах, все сообщения об избирательной кампании.

Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге сообщил, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в ИКМО «Звездное» из-за искусственных очередей, созданных «целым полком парней спортивного телосложения». По данным штаба, их кандидат не успел сдать документы в ИКМО, так как пятница в комиссии является коротким рабочим днем. Штаб также сообщал об искусственных очередях в ИКМО «Сосновское», «Сампсониевское», «Екатерингофское» и других.