Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием. Об это сообщается на сайте главы государства.

«У Геннадия Андреевича Зюганова сегодня день рождения, перед началом хочу его поздравить с юбилеем», — сказал Путин на заседании Государственного совета. Зюганов вступил в КПСС в 1966 году, тогда же состоялся XXIII съезд партии, добавил президент.

Путин подарил Зюганова книгу «Материалы XXIII съезда КПСС», а также картину с изображением площади перед Дворцом съездов, передает ТАСС.

Ранее источники РБК сообщали, что лидер КПРФ к 75-летию будет награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он вручается за особо выдающиеся достижения, связанные с работой на благо российской государственности. Сам Зюганов заявил тогда, что ему ничего не известно о награде.