Закон о корректировке статьи УК о преступном сообществе внесли в Госдуму

Закон о корректировке статьи УК о преступном сообществе внесли в Госдуму

По статье об организации ОПС обвинены братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Автор законопроекта предлагает вывести из состава преступления экономические нарушения

Рифат Шайхутдинов (слева) (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

В Госдуму внесли законопроект о корректировке ст. 210 УК России о преступном сообществе, который предлагает вывести из-под действия статьи определенные нарушения в сфере экономики и предпринимательства. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Автор инициативы — депутат, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

В пояснительной записке автор указал, что сложившаяся широкая практика применения правоохранителями ст. 210 «демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в отношении данной категорий лиц». Шайхутдинов предлагает запретить дополнительную квалификацию по этой статье действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства и экономики.

В создании преступного сообщества подозревается находящийся под арестом бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. Ему также вменяют мошенничество на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, Абызов, используя свои полномочия, организовал незаконную сделку с активами нескольких собственных компаний, в результате которой был нанесен ущерб миноритариям, а за рубеж были выведены 4 млрд руб.

Также по ст. 210 УК РФ проходят совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Они находятся под арестом до 30 июня. Братьев задержали в конце марта прошлого года и предъявили обвинения в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. По данным следствия, ущерб от их действий составляет 2,8 млрд руб.