Представитель немецкого бизнеса в России объяснил цель санкций США

США и Европа по-разному формулируют свои ограничительные меры, есть ощущение, что США намерены «поставить на колени» Россию. Такое заявление сделал на пресс-конференции председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп, передает корреспондент РБК.

По его словам, в американских санкциях сильна «экономическая составляющая». «Америка заинтересована поставить страну [Россию] на колени, мне кажется это неправильный путь», — сказал Шепп.

Он также рассказал о сложностях, которые возникают у немецких компаний, которые работают в России, из-за американских санкций. По его словам, «европейские санкции сформулированы очень четко», а американские — напротив, размыты и оставляют пространство для толкования. «К тому же мы все время слышим пожелания из Вашингтона ввести новые. Это создает нестабильные условия. Есть ощущение, что американские санкции остановятся на десятилетия, постоянно существуют опасения новых санкций», — рассказал Шепп журналистам.

Он также сообщил, что общий ущерб от американских санкций против Москвы для немецких компаний достигает «нескольких миллиардов евро».

С ним согласился президент ВТП Райнер Зеле, который отметил, что немецкие компании «становятся мишенью для все новых и более произвольных американских санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США». «Санкции контрпродуктивны, они не достигают своей политической цели, вбивают клин между Америкой и Европой, а в долгосрочном отношении наносят урон всем сторонам», — сказал Зеле.