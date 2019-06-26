Представитель немецкого бизнеса в России объяснил цель санкций США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 +0,33 EUR Бирж. 71,75 +0,32 Brent 65,84 +0,80% USD Нал. 63,45 62,73 EUR Нал. 72,06 71,32 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1359 -0,0012 BTC/USD Бирж. 12 581,00 +851,00 IMOEX 2 769,33 +0,56% RTSI 1 381,39 +0,04% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Apple $210 (+5,74%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $305 (+22,72%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Apple $210 (+5,74%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы Общество, 12:57 Земля и недвижимость: как бороться с неисполнением судебных решений Партнерский материал, 12:56 Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Политика, 12:54 Зеленский сменил главу Сумской области через две недели после назначения Политика, 12:53 На Урале отказались строить переход на станции после жалобы Путину Общество, 12:51 Представитель немецкого бизнеса в России объяснил цель санкций США Политика, 12:47 Каким должен быть эффективный совет директоров в 2019 году Pro, 12:43 Акции «Магнита» выросли на 4% на новости об уходе Наумовой Бизнес, 12:40 Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду Общество, 12:36 Немецкие компании отказались менять инвестпланы в России из-за дела Калви Бизнес, 12:34 Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел Общество, 12:34 РФС одобрил изменение лимита на легионеров для РПЛ Спорт, 12:33 Итоги World's 50 Best Restaurants: победа Mirazur и признание России Стиль, 12:33 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 12:29
Политика ,  
0 
Представитель немецкого бизнеса в России объяснил цель санкций США

США и Европа по-разному формулируют свои ограничительные меры, есть ощущение, что США намерены «поставить на колени» Россию. Такое заявление сделал на пресс-конференции председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп, передает корреспондент РБК.

По его словам, в американских санкциях сильна «экономическая составляющая». «Америка заинтересована поставить страну [Россию] на колени, мне кажется это неправильный путь», — сказал Шепп.

Он также рассказал о сложностях, которые возникают у немецких компаний, которые работают в России, из-за американских санкций. По его словам, «европейские санкции сформулированы очень четко», а американские — напротив, размыты и оставляют пространство для толкования. «К тому же мы все время слышим пожелания из Вашингтона ввести новые. Это создает нестабильные условия. Есть ощущение, что американские санкции остановятся на десятилетия, постоянно существуют опасения новых санкций», — рассказал Шепп журналистам.

Он также сообщил, что общий ущерб от американских санкций против Москвы для немецких компаний достигает «нескольких миллиардов евро».

С ним согласился президент ВТП Райнер Зеле, который отметил, что немецкие компании «становятся мишенью для все новых и более произвольных американских санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США». «Санкции контрпродуктивны, они не достигают своей политической цели, вбивают клин между Америкой и Европой, а в долгосрочном отношении наносят урон всем сторонам», — сказал Зеле.

Теги: Германия, Бизнес, санкции США
Материалы по теме
США ввели санкции против российской финансовой организации
Экономика
«Страх вернулся на рынок»: по кому ударят новые американские санкции
Экономика
Немецкий бизнес оценил потери от санкций против России в миллиарды евро
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter