Сбитый трамваем велосипедист в Петербурге умер

В Санкт-Петербурге умер велосипедист, попавший под трамвай на пешеходном переходе на проспекте Наставников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранения города.

Трамвай наехал на мужчину утром 26 июня, когда тот, как сообщали местные СМИ, пересекал «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Водитель трамвая не успел затормозить и наехал на него.

Мужчину увезли в тяжелом состоянии в Александровскую больницу. По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.

