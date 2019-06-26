Общество , 12:01 Сделано для агрегаторов
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Сбитый трамваем велосипедист в Петербурге умер
В Санкт-Петербурге умер велосипедист, попавший под трамвай на пешеходном переходе на проспекте Наставников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранения города.
Трамвай наехал на мужчину утром 26 июня, когда тот, как сообщали местные СМИ, пересекал «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Водитель трамвая не успел затормозить и наехал на него.
Мужчину увезли в тяжелом состоянии в Александровскую больницу. По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.