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Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Белорусский музыкант Аркадий Ивановский, гитарист «Песняров», скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает агентство БелТА.

Солист группы «Песняры» Леонид Борткевич подтвердил РБК факт кончины гитариста группы Аркадия Ивановского. «Да, утонул, при каких обстоятельствах это произошло, не знаю, похороны, насколько мне известно, будут сегодня», — заявил Борткевич.

Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске в ритуальном зале на ул.Ольшевского, 12, уточняет БелТА.

Ивановский был последним гитаристом музыкального коллектива вплоть до его распада. Он родился в 1959 году, с 1982 года играл в ансамблях и филармониях. В 1996 году он начал выступать в составе «Песняров». После раскола ансамбля в 1998 году он не присоединился к новому ансамблю «Белорусские песняры» и остался в коллективе Владимира Мулявина до 2000 года.

С 2004 года он преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. Широкова в Минске.

Теги: «Песняры», музыкант, гитарист
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