Социологи увидели резкое снижение враждебности россиян к США и Украине

Социологический опрос, проведенный Левада-центром, зафиксировал, что первая тройка стран, которые россияне считают наиболее враждебными не изменилась — это США, Украина и Великобритания, пишут «Ведомости». Однако доля россиян, которые называют врагами США и Украину за год значительно снизилась.

В предыдущем исследовании за 2018 года США называли врагом России 78% россиян. В 2019 году врагами их назвали уже 67%. Для Украины данные составляют, соответственно, 49% и 40%.

В топ-5 стран, которые россияне считают «друзьями» страны вошли Белоруссия, Китай, Казахстан, Армения и Азербайджан. При этом Белоруссия, несмотря на скандал с «Дружбой» и споры с интеграцией, получила рекордный показатель одобрения от жителей России 62% (49% в прошлом году). Это максимум за все время исследований. Китай также укрепил позиции в списке «друзей» России (42% в 2019 и 40% в 2018 году). Казахстан считают дружественной страной 38%, Армению — 22% (11% в прошлом году), Азербайджан — 16% (8%).

Сирия напротив, стала в глазах Россиян менее дружественной страной. Ее «другом» России назвали только 14% опрошенных (21% год назад).