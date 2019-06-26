Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края. Об этом РБК сообщили в управлении МВД по региону.

По данным полиции, во вторник, 25 июня, соседи услышали детский плач и вызвали правоохранительные органы. На место выехала инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры была заперта, поэтому пришлось также вызвать спасателей, которые вскрыли окно.

В квартире на первом этаже дома обнаружили двухлетнего мальчика и тело 43-летнего мужчины. Предположительно, ребенок провел в одиночестве двое суток. Сейчас сотрудники полиции устанавливают время и причину смерти, а также разыскивают мать ребенка.

«В настоящий момент ребенок находится на стационарном лечении под наблюдением врачей, его физическое состояние удовлетворительное, но мальчику требуется помощь психологов. Ребенку два года. В больнице он один. Местонахождение матери неизвестно. Однако родственники у ребенка есть. По сведению администрации города Назарово, судьбой мальчика будут заниматься органы опеки и попечительства», — сообщили РБК в минздраве Красноярского края. Отмечается, что семья была благополучной и не состояла на учете, пишет «ТВК Красноярск».

Ранее, 19 июня, в Санкт-Петербурге на улице была обнаружена новорожденная девочка. Ребенок находился один в кустах шиповника. По данным медиков, девочка родилась за два-три часа до обнаружения.