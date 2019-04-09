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Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Сахалинский областной суд оставил без изменения приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину, которого осудили на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн руб. по делу о взятках. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд также оставил без изменения приговоры его бывшим подчиненным, добавляет агентство.

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В 2018 году Хорошавина признали виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. По версии следствия, Хорошавин получил взятки в размере 522 млн руб.

Экс-губернатора тогда также лишили государственных наград. При этом его счета и имущество на сумму 1,8 млрд руб. передали государству.

Суд также приговорил бывшего советника губернатора Сахалинской области Андрея Икрамова к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 171 млн руб. за взятки. Экс-зампреду правительства Сахалинской области Сергею Карепкину назначили восемь лет колонии и штраф в 4 млн руб., а бывшему министру хозяйства, торговли и продовольствия региона Николаю Борисову — 2,5 млн руб. штрафа по одному эпизоду с взяткой.

Теги: Александр Хорошавин, Сахалинская область
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