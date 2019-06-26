В Афганистане убили двоих американских военнослужащих

Двое американских военнослужащих убиты в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона.

Никаких подробностей их смерти не приводится, известно лишь то, что их атаковали в среду, 26 июня, то есть на следующий день, после того как госсекретарь США посетил афганскую столицу Кабул. Имена погибших не будут разглашаться до тех пор, пока о смерти не проинформируют их родственников.

Как уточняет агентство, с 2001 года, когда возглавляемая США коалиция начала военную операцию в Афганистане, там погибли более 2,4 тыс. американских военных. Поводом для вооруженных действий стали теракты 11 сентября 2001 года.

В настоящее время, указывает The Washington Post, в Афганистане находятся 14 тыс. солдат Вооруженных сил США. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Кабул встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и заявил, что после 18 лет войны «настал час для установления мира». Эти слова он произнес на фоне переговоров с талибами о заключении мирного соглашения, которое приведет к выводу американских войск из Афганистана.