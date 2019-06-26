Жителям южных районов Японии порекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Порядка 115 тыс. жителей города Урасоэ в южной японской префектуре Окинава получили от властей страны рекомендацию эвакуироваться из-за продолжающихся сильных ливней. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Власти Японии считают, что дожди могут спровоцировать сход оползней, поскольку уровень опасности оценивается на четыре из пяти. Людей призывают прятаться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Сильные дожди в Японии в это время — традиционное сезонное явление. Иначе их называют «сливовыми дождями». Синоптики предупредили, что ситуация осложнена еще и тем, что в Тихом океане возникла область с низким давлением, которая может в скором времени сформировать тайфун.