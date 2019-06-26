Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал обвинения грузинских властей в отношении лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии, которая была создана самим Саакашвили. По словам политика, подобное является «беспределом». Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

Саакашвили отметил, что действия основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили являются беспределом и должны закончиться.

Также он добавил, что оппозиция и активисты не должны позволить ему задержать Никанора Мелию, чего бы это ни стоило. «Все активисты в Грузии должны быть мобилизованы», — добавил Саакашвили.

Бывший президент особо отметил, что страна находится в опасности и настал момент, когда необходима тотальная и в то же время мирная мобилизация.