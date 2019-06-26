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Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+12,22%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал обвинения грузинских властей в отношении лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии, которая была создана самим Саакашвили. По словам политика, подобное является «беспределом». Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

Саакашвили отметил, что действия основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили являются беспределом и должны закончиться.

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Также он добавил, что оппозиция и активисты не должны позволить ему задержать Никанора Мелию, чего бы это ни стоило. «Все активисты в Грузии должны быть мобилизованы», — добавил Саакашвили.

Бывший президент особо отметил, что страна находится в опасности и настал момент, когда необходима тотальная и в то же время мирная мобилизация.

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О том, что Генпрокуратура Грузии в рамках расследования дела о беспорядках в Тбилиси вызвала для предъявления обвинения одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию, стало известно вечером 25 июня. Помимо этого ведомство обратилось в парламент с просьбой задержать депутата.

С 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а также потребовали отправить в отставку спикера парламента и руководителей МВД и Службы госбезопасности.

Теги: Михаил Саакашвили, Грузия
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