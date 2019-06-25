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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Протесты в Грузии ,   Сделано для агрегаторов 
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Кикабидзе допустил преднамеренный характер конфликта России и Грузии

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал новый конфликт между Россией и Грузией. 

Корреспондент МК спросил, не было ли специально сделано так, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов специально сел в кресло спикера парламента Грузии. Кикабидзе ответил, что его в это кресло посадило правительство Грузии. «Они в одну игру играют, наверное», — добавил он.

Актер допустил, что «может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась», сказал он.

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«Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство», — заявил актер, отметив, что он находится на стороне оппозиции.

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Отвечая на вопрос, настроен ли он против президента Грузии, актер сказал, что он настроен на то, чтобы люди счастливо жили. «Я не политик, я — актер. Политика — это очень грязная штука», — заключил Кикабидзе.

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Протесты в Тбилиси произошли 20 июня после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), президентом которой он является.

Демонстранты потребовали, чтобы российские делегаты покинули страну. Помимо этого протестующие потребовали отставки спикера парламента, министра внутренних дел и Службы государственной безопасности.

Теги: Грузия, Вахтанг Кикабидзе, конфликт
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