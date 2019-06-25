Кикабидзе допустил преднамеренный характер конфликта России и Грузии

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал новый конфликт между Россией и Грузией.

Корреспондент МК спросил, не было ли специально сделано так, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов специально сел в кресло спикера парламента Грузии. Кикабидзе ответил, что его в это кресло посадило правительство Грузии. «Они в одну игру играют, наверное», — добавил он.

Актер допустил, что «может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась», сказал он.

«Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, — я имею в виду правительство», — заявил актер, отметив, что он находится на стороне оппозиции.