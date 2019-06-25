В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе

В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе

Украинские военные оставили передовые позиции в районе села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, позиции оставили бойцы 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий», — считает он.

Филипоненко отметил, что руководство украинской армии пытается пресечь подобные действия. Пресс-секретарь милиции сообщил, что в штаб Операции объединенных сил (ООС) был вызван командный состав бригады для дачи объяснений.

Украинская армия эти заявления не комментировала.