В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) нашел способ защитить космонавтов от попадания лунной пыли внутрь модуля. Об этом ведущий инженер организации Андрей Кольчугин заявил в опубликованном «Роскосмосом» на YouTube видеоролике.

По словам Кольчугина, предполагается, что пыль не попадет внутрь корабля, так как космонавты будут выходить на поверхность Луны, минуя шлюзовой отсек. «Это так называемый бесшлюзовой выход в скафандр», — пояснил инженер. Согласно плану, скафандр снаружи корабля присоединят к собственному маленькому шлюзу, в который и будет заходить космонавт, чтобы в итоге отсоединиться. Таким образом в модуле будет меньше пыли, что позволит значительно увеличить время пребывания космонавтов на Луне, заключил Кольчугин.

Лунная пыль, как, например, писал в конце мая американский журнал Wired, стала большой проблемой для высадившихся на спутник американцев: возвращаясь в «Апполоне» после прогулки по Луне, астронавты приносили с собой пыль, которая оказалась очень липкой, царапала скафандр и «забивалась в каждый уголок космического корабля».

Согласно представленному главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным плану, Россия проведет первую высадку россиянина на Луне в 2030 году.