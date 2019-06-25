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FedEx $190 (+21,72%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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В поселке на западе Москвы произошел пожар площадью 1 га

В расположенном на западе Москвы поселке Терехово произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Площадь возгорания уточняется, заявили в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передавал, что площадь составляет 1 га. По информации агентства, пожару был присвоен повышенный номер сложности. О площади в 1 га также сообщило «РИА Новости».

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Горят трава и деревья, заявили спасатели. «На месте находятся четыре единицы техники, 16 человек личного состава, а также четыре поливочных автомобиля, открытое горение на данный момент сбито, угрозы переходы на другие строения нет. Организовано дежурство лаборатории, которая проводит замеры воздуха. На место происшествия направлены также два вертолета московского авиационного центра. Информации об эвакуации нет, также нет о пострадавших и погибших», — заявили РБК в МЧС.

Поселок — один из немногих, сохранившихся в городе после расширения его границ в 1960 году.

Теги: Москва, Пожар, новости РБК
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