В высотном доме на востоке Москвы произошел пожар

В 25-этажном жилом доме на востоке Москвы произошел пожар в квартире, сообщает столичное управление МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Вешняковской, д. 24, к. 1, поступило в 10:34. Огонь вспыхнул на девятом этаже на площади 10 кв. м. В 11:02 пожар был ликвидирован.

С верхних этажей дома были эвакуированы десять человек, информации о пострадавших нет. Отмечается, что на месте работали шесть единиц техники и 22 сотрудника МЧС России.

В воскресенье, 23 июня, пожар произошел в подвале лечебного учреждения во Владивостоке. Горело хозяйственное помещение общей площадью 20 кв. м. Из здания тогда вывели 93 человека.