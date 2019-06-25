Абызов заявил о готовности возместить ущерб потерпевшим по его делу

Абызов заявил о готовности возместить ущерб потерпевшим по его делу

Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов во время слушания в Мосгосуде заявил о своей готовности возместить ущерб потерпевшей стороне, сообщает ТАСС.

«Меня обвиняют по тяжким статьям на основании показаний потерпевших, которые не желают участвовать в заседании, и меня это возмущает. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен», — сказал Абызов.

Ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В Мосгорсуде состоялось слушание по апелляции защиты Абызова на решение Басманного суда, который продлил его содержание под стражей до 25 июля.

По версии следствия, в 2011–2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 млрд руб. у двух сибирских энергетических компаний — ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, а миноритарии компаний получили ущерб. Абызов своей вины не признает.