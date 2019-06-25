Партия Зеленского обратилась в МВД из-за «кандидатов-клонов»

Представители партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Качура и Вадим Галайчук подали заявление в МВД Украины о незаконном использовании бренда фракции, которое допускают не связанные с ней кандидаты в одномандатных округах. Об этом сообщает «Укринформ».

Речь идет о введении избирателей в заблуждение, что, по словам представителей партии, попадает под ст. 157 УК Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права). Как утверждает Качура, кандидаты, подавая заявление в ЦИК, указывают в документе, что они работают в различных организациях с названием «Слуга народа». Качура уточнил, что насчитал более ста таких компаний, зарегистрированных за два дня до подачи документов. По его мнению, грязная технология с регистрацией «кандидатов-клонов» может быть результатом организованной деятельности.

Качура сообщил, что за 25 июня было зарегистрировано от одного до пяти таких кандидатов в одномандатных округах, 26 июня «Слуга народа» начнет подавать заявления в территориальные управления полиции во всех округах, добавил он.

Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. О выборах Зеленский объявил после своей инаугурации.