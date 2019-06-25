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FedEx $190 (+21,02%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

Новые тесты не выявили наличие загрязняющих веществ в южном участке нефтепровода «Дружба». Об этом в Twitter сообщил глава Управления государственных стратегических резервов Чехии Павел Швагр.

Компания Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen, возобновит прокачку нефти по «Дружбе» во вторник, 25 июня, уточнил он.

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики. Unipetrol прекратил принимать нефть из-за опасности загрязнения хлоридами. 

Ранее, 19 июня, сообщалось о новом загрязнении нефти на участке «Дружбы» из Белоруссии в Польшу. Тогда же на сутки была приостановлена прокачка нефти по участку польского оператора PERN.

О первом загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой стало известно в апреле. Оно привело к приостановке прокачки нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае, Польша возобновила прием нефти только 9 июня.  

Теги: Чехия, «Дружба»
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