Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

Новые тесты не выявили наличие загрязняющих веществ в южном участке нефтепровода «Дружба». Об этом в Twitter сообщил глава Управления государственных стратегических резервов Чехии Павел Швагр.

Компания Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen, возобновит прокачку нефти по «Дружбе» во вторник, 25 июня, уточнил он.

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики. Unipetrol прекратил принимать нефть из-за опасности загрязнения хлоридами.

Ранее, 19 июня, сообщалось о новом загрязнении нефти на участке «Дружбы» из Белоруссии в Польшу. Тогда же на сутки была приостановлена прокачка нефти по участку польского оператора PERN.

О первом загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой стало известно в апреле. Оно привело к приостановке прокачки нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае, Польша возобновила прием нефти только 9 июня.