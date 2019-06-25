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Золото $1 450 (+0,72%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Кремль отказался отвечать на вопрос о тратах чиновников в командировках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в правительство вопрос о высоких тратах чиновников в зарубежных поездках, передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что Кремль не располагает информацией о деталях поездок и конкретного мероприятия. «Это в данном случае прерогатива правительства», — заключил Песков.

Политика
Transparency раскрыла высокие траты российских чиновников в командировках

Ранее Transparency International Russia опубликовала материал о стоимости командировок чиновников. В частности, утверждается в материале, в 2016–2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Так, министр Денис Мантуров жил в номерах президент-класса пятизвездочных отелей — в 2016 году в Шанхае он на сутки остановился в отеле The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб., площадь его номера составила 400 кв. м.

В Минпромторге РБК заявили, что объем средств на расходы чиновников в командировках согласовывается при формировании федерального бюджета.

Теги: Дмитрий Песков, Чиновники, командировки
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