Кремль отказался отвечать на вопрос о тратах чиновников в командировках

Кремль отказался отвечать на вопрос о тратах чиновников в командировках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в правительство вопрос о высоких тратах чиновников в зарубежных поездках, передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что Кремль не располагает информацией о деталях поездок и конкретного мероприятия. «Это в данном случае прерогатива правительства», — заключил Песков.

Ранее Transparency International Russia опубликовала материал о стоимости командировок чиновников. В частности, утверждается в материале, в 2016–2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Так, министр Денис Мантуров жил в номерах президент-класса пятизвездочных отелей — в 2016 году в Шанхае он на сутки остановился в отеле The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб., площадь его номера составила 400 кв. м.

В Минпромторге РБК заявили, что объем средств на расходы чиновников в командировках согласовывается при формировании федерального бюджета.