Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

Объем средств федерального бюджета на командировочные расходы чиновников согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год. Так в Минпромторге прокомментировали РБК публикацию российского подразделения Transparency International, которое проанализировало траты чиновников на командировки.

В ведомстве отметили, что чиновникам во время зарубежных поездок возмещаются расходы по найму гостиницы по фактическим затратам, которые должны быть подтверждены соответствующими документами, «в пределах норм возмещения расходов <...>, установленных Минфином». Также чиновникам возмещают расходы на проезд.

«Расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и др.), <...> Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам», — добавили в министерстве.

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках. В частности, она выявила в системе госзакупок отчеты о проживании главы Минпромторга Дениса Мантурова во время зарубежных поездок в президентских номерах, стоимость аренды которых составляла несколько сотен тысяч рублей, а иногда превышала и миллион рублей в сутки.