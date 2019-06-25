Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,80 +0,20 EUR Бирж. 71,54 +0,24 Brent 65,10 +1,23% USD Нал. 63,17 62,44 EUR Нал. 71,89 71,14 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1393 -0,0003 BTC/USD Бирж. 11 202,00 +150,97 IMOEX 2 748,41 -0,52% RTSI 1 378,44 -0,62% DJIA 26 727,54 +0,03% Nasdaq 8 005,70 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $155 (+12,89%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Microsoft $155 (+12,89%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Вице-премьер анонсировал поступление С-500 на вооружение раньше плана Политика, 16:30 Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой в получении сообщений от банков Технологии и медиа, 16:28 Климкин сообщил об отзыве посла в Совете Европы Политика, 16:24 Поджегшего церковь 18 века в Карелии подростка отправили на лечение Общество, 16:23 Курс грузинского лари упал до исторического минимума Финансы, 16:22 Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину Общество, 16:21 Почему подорожал Bitcoin Крипто, 16:19 Косачев назвал условие возвращения России к договору РСМД Политика, 16:13 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 16:13 Актрису МХТ Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище Общество, 16:09 Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Общество, 15:51 Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках Политика, 15:48 Путь посмешища: как компания KTM обогнала Harley-Davidson — Bloomberg Pro, 15:48 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 15:42
Политика ,  
0 
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

Объем средств федерального бюджета на командировочные расходы чиновников согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год. Так в Минпромторге прокомментировали РБК публикацию российского подразделения Transparency International, которое проанализировало траты чиновников на командировки.

В ведомстве отметили, что чиновникам во время зарубежных поездок возмещаются расходы по найму гостиницы по фактическим затратам, которые должны быть подтверждены соответствующими документами, «в пределах норм возмещения расходов <...>, установленных Минфином». Также чиновникам возмещают расходы на проезд.

«Расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и др.), <...> Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам», — добавили в министерстве.

Политика
Transparency раскрыла высокие траты российских чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках. В частности, она выявила в системе госзакупок отчеты о проживании главы Минпромторга Дениса Мантурова во время зарубежных поездок в президентских номерах, стоимость аренды которых составляла несколько сотен тысяч рублей, а иногда превышала и миллион рублей в сутки.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров
Материалы по теме
Transparency раскрыла высокие траты российских чиновников в командировках
Политика
В министерствах рассказали об экономии на бумаге и командировках
Экономика
Эксперты предложили оплачивать транспорт и командировки помощников в Думе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter