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Золото $1 450 (+0,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Косачев назвал условие возвращения России к договору РСМД

Россия сможет вернуться к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) только после устранения нарушений со стороны США. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Заявление Столтенберга звучит не как приглашение к диалогу, а как попытка возложить вину за развал контроля над ракетами на Россию», — сказал сенатор.

По словам Косачева, ранее Россия представила журналистам ракету 9М729, о которой говорил Вашингтон, мотивируя свой выход из договора. Россия возлагает ответственность за развал ДРСМД на США и «поддакивающий» им альянс НАТО, добавил он.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия обязана вернуться к соблюдению договора, уничтожив ракеты SSC-8 (9М729), до 2 августа. В случае невыполнения условий НАТО обещает «принять решение о дальнейших мерах».

В начале года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в неоднократном нарушении документа. 2 февраля Владимир Путин заявил, что Россия также приостановит свое участие в договоре.

Теги: Констанин Косачев, ДРСМД
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