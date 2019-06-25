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Золото $1 450 (+0,76%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости

Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра. Ведомство призывает арендаторов быть внимательными.

В апреле служба получила обращение от владелицы квартиры на Фрунзенской набережной. Она рассказала, что сдала квартиру на длительный срок, однако через два месяца увидела в интернете объявление о продаже ее квартиры.

При этом продавцом был арендатор, который заявлял, что у него есть доверенность от собственника. В службе отметили, что на самом деле доверенность никто не оформлял. Злоумышленники использовали фотографии и описание квартиры из объявления о сдаче жилья, опубликованного владельцами недвижимости. Правоохранительные органы проводят проверку.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов призвал собственников быть внимательными при заключении договора аренды, так как арендаторы могут представить поддельные документы. Он отметил, что если речь идет о длительной аренде, то лучше зарегистрировать договор в Росреестре.

Он также посоветовал периодически изучать объявления на интернет-сервисах по съему жилья и базы недвижимости, где размещаются объявления о купле и продаже.

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Теги: Росреестр, Москва, мошенничество
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