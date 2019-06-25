Яценюк предложил Украине покинуть ПАСЕ из-за решения по России

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк недоволен решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На своей странице в Facebook политик раскритиковал решение о возврате российской делегации. По мнению Арсения Яценюка, решение международной организации является «позорным».

Яценюк не исключил, что если решение не удастся отменить, то Киев покинет ассамблею. «ПАСЕ — скомпрометирована. Разворачивается наихудший сценарий утраты авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение — оспорить, нам нужно приостановить там свою деятельность», — заявил экс-премьер-министр Украины.

Арсений Яценюк также обратился к «единомышленникам» с просьбой бойкотировать организацию из-за «общеевропейского позора». «Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором приводит к катастрофе», —заключил политик.

В ночь на 25 июня ассамблея приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе и принять участие в июньской сессии организации. В частности, российская делегация сможет проголосовать на выборах нового генсека ПАСЕ. В поддержку резолюции проголосовали 118 парламентариев, 10 членов воздержались, а 62 высказались против.

В 2014 году полномочия Россия в ПАСЕ ограничили в связи с ситуацией на Украине и референдумом по Крыму. После этого Москва отозвала свою делегацию и перестала платить членские взносы.