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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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СКР возбудил уголовное дело из-за убийства дзюдоиста в Тольятти

В Тольятти правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, подозреваемый объявлен в розыск. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

«По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщает «ТЛТгород.ру», погибшим оказался многократный победитель соревнований по дзюдо областного и федеральных уровней 27-летний Евгений Кушнир. Инцидент произошел в дневное время, 24 июня, в одном из кафе в городе Тольятти.

Тело спортсмена со множеством ранений было обнаружено в беседке.
По предварительным данным, убийство было совершено на почве неприязненных отношений. У погибшего спортсмена были обнаружены многочисленные колото-резаные ранения спины и головы.

Расследование уголовного дела продолжается. На месте убийства проводятся следственные действия.

Теги: Тольятти, Убийство
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