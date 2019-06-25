Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова

Росреестр изменил информацию о доме главы УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева в поселке Лесная бухта у Истринского водохранилища в Подмосковье. На это обратил внимание «Собеседник».

По данным издания, в выписке Росреестра под именем владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация». Номер госрегистрации и дата возникновения права собственности совпадают. «Собеседник» указывает, что также на «Российскую Федерацию» изменено имя владельца соседнего коттеджа, ранее принадлежавшего Эльзе Медоевой — сестре помощника Дорофеева Марата Медоева. Рыночная стоимость каждого из домов, по оценке «Новой газеты», составляет 65–70 млн руб.

РБК направил запрос в Росреестр.

«Новая газета», Transparency International и «База» 19 июня опубликовали совместное расследование об элитных коттеджах семьи Дорофеева и Медоева. Оба являются офицерами ФСБ, которые фигурируют в расследовании Ивана Голунова. Журналист в начале июня был задержан и арестован в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Голунов свою вину отрицал и связывал дело со своими расследованиями. 11 июня МВД сняло с него все обвинения.