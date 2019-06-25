В Совфеде рекомендовали назначить Демешина заместителем генпрокурора

Два комитета Совета Федерации рекомендовали одобрить кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генпрокурора. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на заседании комитетов по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности. Совфед рассмотрит вопрос о назначении Демешина 26 июня.

Замгенпрокурора Юрий Пономарев сказал СМИ, что Демешин более 20 лет занимает руководящие должности в надзорном ведомстве и способен на высоком уровне организовать работу органов прокуратуры.

С апреля 2017 года Демешин является начальником управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. О его выдвижении на пост заместителя ведомства стало известно 21 июня.