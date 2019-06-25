Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

Росздравнадзор провел экспертную проверку аппарата, который придавил женщину во время проведения лучевой терапии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет. Во время процедуры лучевой терапии женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за заклинившего подъемного механизма. В результате полученных травм пациентка скончалась.

Экспертиза установила, что медицинский аппарат чешского происхождения Teragam не был зарегистрирован в России. Росздравнадзор приостановил использование установки, которая использовалась в областном медучреждении на протяжении 14 лет.

«В ходе надзорных мероприятий в онкодиспансере установлено, что заболевание женщины требовало проведение лучевой терапии. Нарушений действующего законодательства, регламентирующего организацию и оказание медицинской помощи, не выявлено», — говорится в ведомстве.

Главному врачу Воронежского онкодиспансера было вынесено предписание для устранения выявленный нарушений до 22 июля и составлено два протокола об административном правонарушении. Материалы по итогам проверки ведомством Росздравнадзора были переданы для оценки в Министерство здравоохранения РФ и следственные органы.