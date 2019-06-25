Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,69 +0,09 EUR Бирж. 71,36 +0,06 Brent 64,46 +0,23% USD Нал. 63,11 62,31 EUR Нал. 71,80 71,01 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1382 -0,0014 BTC/USD Бирж. 11 385,47 +334,44 IMOEX 2 739,64 -0,83% RTSI 1 376,79 -0,74% DJIA 26 727,54 +0,03% Nasdaq 8 005,70 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 450 (+0,69%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,79%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Золото $1 450 (+0,69%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,79%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Как бизнесу приготовиться к изменениям в мегаполисах Pro, 13:25 Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука Общество, 13:18 Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента Общество, 13:17 Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Спорт, 13:15 МИД назвал ситуацию вокруг Ирана сходной с предшествовавшей атаке на Ирак Политика, 13:14 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 13:12 Эрдоган заявил о поставках российских С-400 с июля Политика, 13:06 Кадровый резерв правительства обучат нацпроектам и отвезут в Сингапур Политика, 13:05 Кремль назвал победой здравого смысла возвращение России в ПАСЕ Политика, 13:04 В России появился разведывательный дрон в виде совы Общество, 12:59 В Раде предложили Зеленскому приостановить членство Киева в ПАСЕ Политика, 12:54 Столтенберг пообещал «ответные меры» НАТО в случае выхода России из ДРСМД Политика, 12:52 За последний месяц золото подорожало на 12%: может ли рост продолжиться Quote, 12:48 Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал расследование по SSJ100 Бизнес, 12:47
Общество ,  
0 
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

Росздравнадзор провел экспертную проверку аппарата, который придавил женщину во время проведения лучевой терапии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет. Во время процедуры лучевой терапии женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за заклинившего подъемного механизма. В результате полученных травм пациентка скончалась.

Экспертиза установила, что медицинский аппарат чешского происхождения Teragam не был зарегистрирован в России. Росздравнадзор приостановил использование установки, которая использовалась в областном медучреждении на протяжении 14 лет.

«В ходе надзорных мероприятий в онкодиспансере установлено, что заболевание женщины требовало проведение лучевой терапии. Нарушений действующего законодательства, регламентирующего организацию и оказание медицинской помощи, не выявлено», — говорится в ведомстве.

Главному врачу Воронежского онкодиспансера было вынесено предписание для устранения выявленный нарушений до 22 июля и составлено два протокола об административном правонарушении. Материалы по итогам проверки ведомством Росздравнадзора были переданы для оценки в Министерство здравоохранения РФ и следственные органы.

Теги: Воронеж, онкодиспансер, использование, аппарат
Материалы по теме
Прокуратура назвала причину смерти пациентки в воронежском онкодиспансере
Общество
Пациентов и сотрудников онкодиспансера в Москве эвакуировали из-за пожара
Общество
В Мурманске завели уголовное дело после убийства врача в онкодиспансере
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter