Прокуратура назвала причину смерти пациентки в воронежском онкодиспансере

Пациентка, которая погибла в воронежском онкологическом диспансере, была раздавлена гамма-терапевтическим аппаратом. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщает ведомство, 51-летняя женщина собиралась пройти плановую дистанционную лучевую терапию на аппарате Teragram. Во время процедуры ее сдавило между аппаратом и столом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Следственный комитет завел по факту произошедшего уголовное дело по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Инцидент произошел утром 22 мая. После происшествия глава Минздрава Вероника Скворцова поручила проверить оборудование в онкодиспансере.