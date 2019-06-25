В России появился разведывательный дрон в виде совы

Фото: Алексей Песляк / ТАСС

Технополис «Эра» представил на выставке «Армия-2019» разведывательный беспилотник в виде полярной совы. Об этом сообщает ТАСС.

Дрон весит 5 кг и обладает сниженной заметностью, позволяющей близко подлетать к цели и определять ее координаты. Аппарат оснащен лазером для наведения артиллерии и авиации. Отмечается, что он может провести воздухе до 40 минут.

Разработчики также представили беспилотник в виде сокола. При помощи динамика он имитирует звуки хищной птицы и отпугивает птиц в районах полигонов.

Ранее концерн «Калашников» представил первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Дрон, в частности, оснащен телевизионным каналом наведения, позволяющим оператору через видеокамеру управлять аппаратом вплоть до соприкосновения с целью.