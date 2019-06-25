СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании

СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании

Бывшего украинского боксера Владимира Кличко и его семью спасли с загоревшейся яхты вблизи Балеарских островов Испании. Об этом сообщает издание Derwesten.

Согласно сообщению, Кличко со своей семьей хотел на яхте проплыть путь с Ибицы на Майорку, когда в 01:30 (02:30 мск) 23 июня на судне произошло возгорание.

Отмечается, что береговая охрана эвакуировала семью с загоревшейся яхты, после чего пожарная служба взяла возгорание под контроль.

По предварительным данным, пожар произошел в в машинном отсеке яхты. О причинах происшествия не сообщается.