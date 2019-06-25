Орешкин назвал вредными санкции США против Ирана

Санкции вредят не только тем, на кого они распространяются, но и тем, кто их вводит. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя новые санкции США против Ирана, сообщает корреспондент РБК.

«Главный посыл простой: любые санкции, любые ограничения — это то, что не приводит к позитивному результату», — заявил Орешкин. По мнению министра, при наличии разногласий необходимо садиться за стол переговоров, а не двигаться по пути санкционных ограничений.

Президент США Дональд Трамп 24 июня объявил о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Ограничения введены за «агрессивные действия иранского режима», в том числе за то, что Тегеран сбил американский беспилотник. 20 июня Тегеран сообщил об успешной атаке на американский беспилотник над территорией страны. Новые санкции США коснутся не только аятоллы, но и его администрации.