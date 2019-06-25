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Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Курс доллара на 25 июня
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Орешкин назвал вредными санкции США против Ирана

Санкции вредят не только тем, на кого они распространяются, но и тем, кто их вводит. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя новые санкции США против Ирана, сообщает корреспондент РБК.

«Главный посыл простой: любые санкции, любые ограничения — это то, что не приводит к позитивному результату», — заявил Орешкин. По мнению министра, при наличии разногласий необходимо садиться за стол переговоров, а не двигаться по пути санкционных ограничений.

Политика
США пообещали санкции против Ирана на «миллиарды долларов»

Президент США Дональд Трамп 24 июня объявил о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Ограничения введены за «агрессивные действия иранского режима», в том числе за то, что Тегеран сбил американский беспилотник. 20 июня Тегеран сообщил об успешной атаке на американский беспилотник над территорией страны. Новые санкции США коснутся не только аятоллы, но и его администрации.

Теги: Максим Орешкин, Иран, Санкции
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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
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