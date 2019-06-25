SpaceX запустила ракету с 24 спутниками

SpaceX с опозданием на несколько часов запустила ракету Falcon Heavy с космодрома во Флориде, сообщает Reuters. Она должна вывести на орбиту 24 спутника, среди которых аппараты как гражданского, так и военного назначения.

В Twitter SpaceX задержку запуска объяснили необходимостью дополнительных проверок перед стартом.

Основатель SpaceX Илон Маск ранее называл этот запуск Falcon Heavy одним из самых сложных в истории компании. Объяснялось это большим количеством грузов, а также тем фактом, что доставить спутники надо на разные орбиты.

Как отмечала New York Times, один из спутников содержит в себе прах 152 человек — ученых и сотрудников NASA, пожелавших после смерти оказаться в космосе.