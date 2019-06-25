«Роскосмос» опроверг данные NASA о нештатной ситуации при посадке «Союза»

«Роскосмос» опроверг данные NASA о нештатной ситуации при посадке «Союза»

При посадке корабля «Союз МС-11» все бортовые системы работали в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких «нештатных ситуаций», являются недостоверными», — говорится в сообщении.

Ранее в NASA рассказали, что у «Союза МС-11» перестал работать комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки после схода с орбиты. Успешно посадить корабли удалось потому, что система перешла на резервный коллектор.

В «Роскосмосе» уточнили, что резервный коллектор был лишь подготовлен к использованию на случай необходимости.

