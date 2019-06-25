Россия подаст заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ

Россия во вторник, 25 июня, подаст заявку, а подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как члены Ассамблеи приняли резолюцию, позволяющую России вернутся к полноценной работе. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

«Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — заявил он.

По его словам, процесс принятия резолюции затянулся на несколько часов из-за делегатов Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок. Толстой отметил, что это было сделано исключительно для того, чтобы затянуть процесс принятия резолюции.

«Кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены», — сообщил вице-спикер Думы.