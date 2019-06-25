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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Политика ,  
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Россия подаст заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ

Россия во вторник, 25 июня, подаст заявку, а подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как члены Ассамблеи приняли резолюцию, позволяющую России вернутся к полноценной работе. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

«Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — заявил он.

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По его словам, процесс принятия резолюции затянулся на несколько часов из-за делегатов Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок. Толстой отметил, что это было сделано исключительно для того, чтобы затянуть процесс принятия резолюции.

«Кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены», — сообщил вице-спикер Думы.

ПАСЕ проголосовала за возвращение России в ночь на 25 июля. Таким образом, Россия уже во вторник сможет принять участие в работе ПАСЕ, а 26 июня проголосует за нового генсека Совета Европы, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью 2019 года.

Теги: ПАСЕ, российская делегация, Петр Толстой
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