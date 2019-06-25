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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Рейс из Якутии на Сахалин задержался на 10 часов из-за тумана

Самолет, который следует по маршруту Якутия — Хабаровск — Южно-Сахалинск, прибудет во второй пункт назначения с опозданием на 10 часов из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя южно-сахалинского аэропорта.

Прибытие самолета задержалось из-за сильного тумана на острове. Информацию о числе находящихся на самолете пассажиров он не сообщил.

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Представитель аэропорта также рассказал, что ранее из-за тумана на Сахалин с опозданием на час прибыл самолет из Новосибирска.

Сейчас на острове наблюдается пасмурная, местами дождливая погода. Температура воздуха в Южно-Сахалинске плюс 12 градусов, скорость ветра достигает 4 м/с.

Теги: аваирейс, Якутия, Хабаровск, Южно-Сахалинск
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