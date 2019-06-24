Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов

Неисправность самолета привела к тому, что рейс авиакомпании iFly из Новосибирска в Анталию задержали на восемь с половиной часов, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Airbus 330 по расписанию должен был вылететь из аэропорта Толмачево в 8:55 по местному времени (4:55 мск). Сейчас онлайн-табло показывает время вылета 17:30 (13:30 мск).

Ожидается, что в Анталию 324 пассажира отправятся резервным бортом, который пока не прибыл в Новосибирск.

По одной из версий, неисправность самолета была обнаружена во время предполётного осмотра.

Издание NGS.ru со ссылкой на одного из пассажиров отложенного рейса сообщает, что о задержке рейса люди узнали уже после того, как прошли регистрацию и паспортный контроль. По его словам, сотрудники iFly в московском офисе компании объяснили случившееся перегревом двигателя.