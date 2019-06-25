В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает Hessenschau.

Обе бомбы были обнаружены на строительной площадке на востоке города. Одна из них весом 250 кг была взорвана. Другой снаряд идентифицировали как американский. Его вес составил 50 кг. Этот снаряд успешно обезвредили саперы.

«По мнению полиции, обезвреживание 250-килограммовой бомбы было невозможно из-за сильной деформации», — говорится в сообщении.

Как сообщает Hessenschau, помимо жителей близлежащих домов были эвакуированы 800 человек из лагеря для беженцев.