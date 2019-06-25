В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на посольство США

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на посольство США

Полиция задержала в центре Брюсселя мужчину, который подозревается в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов. Об этом сообщает RTBF.

По его данным, уроженца Бельгии задержали в минувшую субботу. Он, как сообщили в полиции, планировал совершить атаку в ближайшее время.

Телеканал отмечает, что спецслужбы уже давно вели за ним слежку. Их внимание привлекли подозрительные записи в социальных сетях, которые делал бельгиец.

Федеральная прокуратура допросила задержанного. Он все предъявленные ему обвинения отрицает.