Общество , 02:25
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В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на посольство США
Полиция задержала в центре Брюсселя мужчину, который подозревается в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов. Об этом сообщает RTBF.
По его данным, уроженца Бельгии задержали в минувшую субботу. Он, как сообщили в полиции, планировал совершить атаку в ближайшее время.
Телеканал отмечает, что спецслужбы уже давно вели за ним слежку. Их внимание привлекли подозрительные записи в социальных сетях, которые делал бельгиец.
Федеральная прокуратура допросила задержанного. Он все предъявленные ему обвинения отрицает.