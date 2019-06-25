Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов перед началом заседания Мосгорсуда, в котором он принимал участие посредством видеоконференцсвязи из СИЗО, обменялся несколькими фразами со своей гражданской женой Валентиной Григорьевой, заговорив с ней о свадьбе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон. Он не понял отдельные жесты женщины и спросил ее, чего она хочет. В ответ она помотала головой. «Даже замуж не хочешь?» — спросил Абызов.

После этого вопроса Григорьева улыбнулась, а адвокат Абызова заявил, что может передать кольцо в СИЗО.

Позднее Мосгорсуд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Абызова. «Суд постановил отложить на 25 июня, в 15:00», — огласил решение судья.