Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов перед началом заседания Мосгорсуда, в котором он принимал участие посредством видеоконференцсвязи из СИЗО, обменялся несколькими фразами со своей гражданской женой Валентиной Григорьевой, заговорив с ней о свадьбе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон. Он не понял отдельные жесты женщины и спросил ее, чего она хочет. В ответ она помотала головой. «Даже замуж не хочешь?» — спросил Абызов.
После этого вопроса Григорьева улыбнулась, а адвокат Абызова заявил, что может передать кольцо в СИЗО.
Позднее Мосгорсуд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Абызова. «Суд постановил отложить на 25 июня, в 15:00», — огласил решение судья.