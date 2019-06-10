Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Дело передано на новое судебное разбирательство в ином составе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что постановление Басманного районного суда было вынесено 16 апреля 2019 года и касалось банковских счетов чиновника, на которых находится порядка 4,3 млн руб.

В апреле Басманный суд арестовал средства со счетов Абызова на сумму более 437 млн руб., два земельных участка и жилых дома в Московской области, три квартиры, а также машино-место в Москве.

В конце мая суд продлил до 25 июля арест бывшего министра Михаила Абызова. Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, используя должностные полномочия, Абызов похитил у энергетических компаний в Новосибирской области (ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети») около 4 млрд руб. и вывел их за рубеж.