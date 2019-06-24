В Ростовской области произошел пожар в автобусе с 70 детьми

В Ростовской области произошел пожар в автобусе с 70 детьми

Автобус с 70 детьми загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар начался в 16:09 мск в Аксайском районе области. В 16:24 мск возгорание на площади 4 кв. м было ликвидировано.

Всего в автобусе находилось 75 человек, из них 70 детей, два водителя и три сопровождающих. Пострадавших нет.

Уточняется, что дети возвращались из поселка Кабардинка Краснодарского края в Красносулинский район Ростовской области.

В мае в Приморском крае опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из приморского поселка Валентин во Владивосток. Пассажиры получили порезы и травмы.