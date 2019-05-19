В ДТП с автобусом в Приморье пострадали семь человек

В ДТП с автобусом в Приморье пострадали семь человек

В Приморье опрокинулся рейсовый автобус, в результате травмы получили семеро пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Как сообщили в ведомстве, автобус съехал в кювет по пути из поселка Валентин Лазовского района во Владивосток. В результате пассажиры получили порезы и травмы.

По данным ЕДДС, «у одной пассажирки — перелом ребра без смещения, у водителя — подозрение на перелом ребра». Сообщается, что пострадавшие от госпитализации отказались. Сколько всего человек было в автобусе, не уточняется.

Вечером 18 мая в результате технической неисправности автобуса в Санкт-Петербурге десять пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести.