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Минобороны «в качестве жеста доброй воли» сообщило ОБСЕ о проверке войск

Минобороны проинформировало ОБСЕ о начале внезапной проверки войск Центрального военного округа (ЦВО) и о количестве задействованных сил. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майора Евгения Ильина.

Он уточнил, что количество военных и техники не превышает установленных Венским документом 2011 года лимитов и не требует уведомления и приглашения иностранных наблюдателей. Тем не менее, несмотря на отсутствие международных обязательств, Россия сделала это «в качестве жеста доброй воли», пояснил Ильин и добавил, что сообщения также будут направлены в НАТО, ОДКБ и ШОС.

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По словам Ильина, в проверке принимают участие около 150 тыс. военных и более 20 тыс. единиц вооружения. Минобороны также отмечало, что задачи «по поддержанию мира в зоне конфликтов» в том числе будут отработаны с применением С-400 и «Искандеров».

Венский документ — соглашение между странами — участницами ОБСЕ, направленное на «взаимное укрепление доверия и безопасности» в вопросе применения военной силы. Оно в том числе предусматривает различный обмен военной информацией и возможность при определенных условиях обеспечить доступ иностранных наблюдателей к учениям и новому вооружению.

Согласно документу, страны — участницы договора не могут проводить в течение года более шести военных мероприятий, в каждом из которых принимают участие более 13 тыс. человек или 300 боевых танков, или 500 боевых бронированных машин, или 300 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше).

Теги: ОБСЕ, ЦВО, проверка
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