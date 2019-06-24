Минобороны «в качестве жеста доброй воли» сообщило ОБСЕ о проверке войск

Минобороны проинформировало ОБСЕ о начале внезапной проверки войск Центрального военного округа (ЦВО) и о количестве задействованных сил. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майора Евгения Ильина.

Он уточнил, что количество военных и техники не превышает установленных Венским документом 2011 года лимитов и не требует уведомления и приглашения иностранных наблюдателей. Тем не менее, несмотря на отсутствие международных обязательств, Россия сделала это «в качестве жеста доброй воли», пояснил Ильин и добавил, что сообщения также будут направлены в НАТО, ОДКБ и ШОС.

По словам Ильина, в проверке принимают участие около 150 тыс. военных и более 20 тыс. единиц вооружения. Минобороны также отмечало, что задачи «по поддержанию мира в зоне конфликтов» в том числе будут отработаны с применением С-400 и «Искандеров».

Венский документ — соглашение между странами — участницами ОБСЕ, направленное на «взаимное укрепление доверия и безопасности» в вопросе применения военной силы. Оно в том числе предусматривает различный обмен военной информацией и возможность при определенных условиях обеспечить доступ иностранных наблюдателей к учениям и новому вооружению.