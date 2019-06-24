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Общество ,  
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Во внезапной проверке войск ЦВО задействовали около 150 тыс. военных

Во «внезапной проверке» боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие около 150 тыс. военных и более 20 тыс. единиц вооружения, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майора Евгения Ильина.

Он уточнил, что в проверке также задействованы до 500 единиц летательных аппаратов и 35 кораблей и судов обеспечения. По словам Ильина, «контрольные мероприятия» продлятся до 28 июня, за это время войска ЦВО проведут более 50 учений на более чем 35 полигонах.

Политика
Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандерами» по приказу Путина

О начале проверки в ЦВО по решению президента Владимира Путина Минобороны объявило ранее 24 июня. Отмечалось, что задачи по «по поддержанию мира в зоне конфликтов» в том числе будут отработаны с применением С-400 и «Искандеров».

При этом Ильин говорил, что количество задействованных в проверке военнослужащих и техники соответствует лимитам Венского документа 2011 года. Согласно ему страны — участники договора не могут проводить в течение года более шести военных мероприятий, в каждом из которых принимают участие более 13 тыс. человек или 300 боевых танков либо 500 боевых бронированных машин или 300 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше).

Теги: Минобороны, проверка, ЦВО
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