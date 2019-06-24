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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Финансы ,  
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ЦБ исключил потери банков из-за Системы быстрых платежей

Российские банки не понесут потерь от начала использования Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка для переводов юрлицам, система принесет им дополнительный доход, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, передает ТАСС.

«Это не взамен карточным операциям. СБП не минимизирует их доходы, которые они (банки. — РБК) уже сейчас получают по карточным бизнес-моделям. Это дополнительный доход, который они будут получать», — высказала мнение Бакина.

Банк России запустил денежные переводы по номеру телефона между счетами разных банков 28 января. Пока переводы проводятся только между физическими лицами. В будущем ЦБ планирует использовать СБП для оплаты покупок, для этого можно будет использовать QR-коды. В мае ЦБ сообщал, что к системе уже подключены 14 банков, заявки на присоединение к ней подали еще 100.

Опасения о возможной потере части доходов от новой платежной системы банкиры высказывали в материале «Ведомостей». В частности, с критикой планов регулятора выступил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. «Мы против этих инициатив с с2b [переводов от физического лица юрлицу], это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать», — заявил он. В статье отмечалось, что запуск платежей юрлицам по СБП может оказаться альтернативой традиционной оплате по карточкам, от которой банки получают существенную прибыль. Как отмечает издание, от операций с картами Сбербанк в 2018 году получил чистый доход в 157,4 млрд руб.

Теги: СБП, Центробанк
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